Covid, Ricciardi: "Elezioni e riapertura scuola a rischio se aumentano i casi". Poi frena (Di giovedì 20 agosto 2020) Non c'è pace per la scuola italiana alle prese con un problematico ritorno in aula previsto per il 14 settembre. L' emergenza Coronavirus non è superata, le linee guida ancora mancano e oggi arrivano ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : Covid, Ricciardi: 'Se aumenta elezioni e scuola a rischio' 'In Paesi come Croazia e Spagna oggi non si potrebbe vot… - IndomitusVirtus : RT @galassimanuela3: Non aprire le scuole è la scusa x camuffare un atto di puro regime, ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI! La #democrazia è in p… - msn_italia : Elezioni, rivolta bipartisan contro l'ipotesi di Ricciardi - antonio_ansp : RT @Belzebu6663: La cosa che fa più rabbia non è tanto l'esperto di regime di turno #Ricciardi ma la gioia nemmeno nascosta di stampa e #Pd… - MaurizioFuochi : RT @valy_s: #Covid_19 Beh... sapete chi doveva provvedere a dotare l’Italia di un piano pandemico? Beh, uno di questi è il sig. Ranieri Gue… -