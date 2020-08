Covid, Ricciardi avvisa: “Scuola ed elezioni a rischio se perdiamo il controllo” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Se la circolazione dei virus aumenterà ulteriormente, sia la riapertura delle scuole il 14 settembre che le elezioni del 20 e 21 settembre potrebbero essere messe a rischio”. A parlare così è Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, ospite della trasmissione Agorà. “Dobbiamo mettere sotto controllo la curva epidemica – ha aggiunto. Da noi si è rialzata poco, ma in altri Paesi, come la Spagna e la Croazia è salita moltissimo. Ecco, in quei Paesi oggi non si potrebbe votare. In Italia ancora sì”. “E a maggior ragione – ha proseguito – si potrà votare se tutte le fasce di età, soprattutto quella compresa tra i 20 e i 40 anni, rimodificheranno positivamente i propri ... Leggi su anteprima24

