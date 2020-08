Covid, ragazzo di 17 anni di Bergamo ricoverato in terapia intensiva (Di giovedì 20 agosto 2020) Il 17enne di Albano Sant'Alessandro (Bergamo) positivo a Covid-19 e trasferito da Seriate al Policlinico di Milano "si trova da ieri in terapia intensiva Covid sotto stretto monitoraggio", spiegano dall'Irccs del capoluogo lombardo. I sanitari non si sbilanciano sulle condizioni del giovane. "Aggiornamenti più puntuali saranno possibili nella giornata di domani", precisano dal Policlinico. Leggi su iltempo

