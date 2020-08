Covid, Macron: “Non posso fermare la Francia. Il rischio zero non esiste”. Oms: “Ora l’epicentro sono le Americhe” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il totale di casi nel mondo è di 22 milioni, 3,9 milioni sono in Europa. In Usa quasi 44mila nuovi contagi Leggi su ilsecoloxix

frankis99 : RT @LaStampa: Covid, Macron: “Non posso fermare la Francia. Il rischio zero non esiste”. Oms: “Ora l’epicentro sono le Americhe” https://t.… - LaStampa : Covid, Macron: “Non posso fermare la Francia. Il rischio zero non esiste”. Oms: “Ora l’epicentro sono le Americhe” - lightmoon972 : RT @iltirreno: Il totale di casi nel mondo è di 22 milioni, 3,9 milioni sono in Europa. In Usa quasi 44mila nuovi contagi - iltirreno : Il totale di casi nel mondo è di 22 milioni, 3,9 milioni sono in Europa. In Usa quasi 44mila nuovi contagi - messveneto : Covid, Macron: “Non posso fermare la Francia. Il rischio zero non esiste”. Oms: “Ora l’epicentro sono le Americhe” -