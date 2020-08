Covid Lazio, bollettino: 115 nuovi positivi in 24 ore. «Mai così tanti da aprile» (Di giovedì 20 agosto 2020) Covid. Nelle ultime 24 ore nel Lazio si registrano 115 nuovi casi e un decesso. Dei nuovi contagi il 73% sono casi di importazione e il 37% dai rientri della sola Sardegna. Sono 75 i casi a Roma... Leggi su ilmessaggero

Covid. Nelle ultime 24 ore nel Lazio si registrano 115 nuovi casi e un decesso. Dei nuovi contagi il 73% sono casi di importazione e il 37% dai rientri della sola Sardegna. Sono 75 i casi a Roma città ...La ASL vuole mantenere alto il livello di guardia per prevenire la possibile diffusione del Sars CoVi-2 nel territorio della Provincia, in particolare in queste giornate di vacanze estive che possono ...