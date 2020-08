Covid, la Asl ai foggiani che rientrano dai paesi a rischio Spagna, Malta, Grecia e Croazia: 'Segnalatevi anche qui' (Di giovedì 20 agosto 2020) 335 del 11.08.2020, possono segnalare il proprio arrivo anche alla mail Covid19.richiestatamponi@aslfg.it . Nella mail è necessario specificare le seguenti informazioni: nome e cognome, data di ... Leggi su foggiatoday

stanzaselvaggia : “A Mykonos ci siamo infettati col Covid e siamo tornati con EasyJet, voglio che chi ha viaggiato con me sappia su q… - rtl1025 : ?? 'La Asl Roma 1 ha comunicato la positività di sei ragazzi di rientro da #PortoRotondo. Si tratta di due gruppi di… - rtl1025 : ?? Quattro ragazzi tra i 18 e 22 anni d'età, partiti il 5 agosto e rientrati da #Corfù il 14 agosto sono risultati p… - SanSeveroNews : Attiva anche una mail della ASL per le procedure di auto-segnalazione I Cittadini della provincia di Foggia di rien… - linetta53 : RT @ardigiorgio: Sono un rientro da #Malta. Asl Taranto non mi tampona alle 72 ore. Numero verde #covid #puglia mi dice che non esistono la… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Asl COVID-19/AVVISI: all'ASL Biella prevenzione per contenimento Asl Biella Bollettino Covid: 642 nuovi positivi. Boom in Lombardia e Lazio

Il bollettino Covid di oggi mercoledì 17 agosto 2020. I nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore sono 642. Le vittime registrate oggi sono 7 in Italia, di cui solo in Lombardia sono 4, dove c' ...

Coronavirus: focolaio con 19 contagi, “Ragazzo positivo nel bar, chi lo ha frequentato si metta in quarantena”

Roccamonfina / Sparanise – Si aggrava il numero dei contagi nel focolaio di Roccamonfina, salito a 19 positivi al Coronavirus. Inoltre l’Asl ha chiesto la chiusura di un bar a Sparanise frequentato da ...

Il bollettino Covid di oggi mercoledì 17 agosto 2020. I nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore sono 642. Le vittime registrate oggi sono 7 in Italia, di cui solo in Lombardia sono 4, dove c' ...Roccamonfina / Sparanise – Si aggrava il numero dei contagi nel focolaio di Roccamonfina, salito a 19 positivi al Coronavirus. Inoltre l’Asl ha chiesto la chiusura di un bar a Sparanise frequentato da ...