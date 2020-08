Covid, il bollettino di oggi: impennata di attuali positivi, +654 (Di giovedì 20 agosto 2020) Covid bollettino di oggi 20 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 845 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, un incremento di oltre 200 casi in più rispetto a ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono 256.118 gli italiani che hanno contratto il virus. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 6; il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.418. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi al virus nelle ultime 24 ore fanno un balzo in avanti di ben 654 unità, oggi sono 16.014. I guariti oggi sono 180 in più, in totale sono 204.686. Anche oggi nessuna regione italiana a contagi ... Leggi su urbanpost

