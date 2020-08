Covid, all’ospedale di Niguarda arriva il tampone dall’auto: come si prenota (Di giovedì 20 agosto 2020) All’ospedale di Niguarda si può fare il tampone naso-faringeo per il Covid direttamente dall’auto. Il nuovo servizio è partito da giovedì 20 agosto. A Niguarda è possibile eseguire in modo veloce il tampone naso-faringeo per la ricerca del coronavirus senza neanche scendere dalla propria auto. Il servizio è operativo 12 ore al giorno dal lunedì … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Covid, all’ospedale di Niguarda arriva il tampone dall’auto: come si prenota proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

