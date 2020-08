Covid, al Cotugno di Napoli 2 ricoverati in terapia intensiva. Il dg: Situazione sotto controllo (Di giovedì 20 agosto 2020) All’ospedale Cotugno di Napoli sono 2 i ricoverati in terapia intensiva, di cui uno intubato, su 8 posti letto a disposizione, 10 i pazienti in terapia sub intensiva su 8 posti previsti dal piano ospedaliero e 16 le persone in ricovero ordinario di cui 14 positivi e 2 casi sospetti. “Speriamo nell’arco della giornata, qualora i due casi sospetti si rivelassero negativi, di poter liberare i posti così da metterli a disposizione del territorio” dice all’Ansa il direttore generale dell’Azienda dei Colli, Maurizio Di Mauro. Il dg fa sapere che ha avviato un’indagine interna per capire l’origine della notizia che si e’ diffusa ieri sera secondo cui il Cotugno aveva tutti i posti di ... Leggi su ildenaro

