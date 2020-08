Covid, a Sorrento arriva il macchinario che analizza tamponi in 51 minuti (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – Nuova dotazione per l’Ospedale di Sorrento: è arrivato un macchinario per l’analisi rapida dei tamponi Covid-19. Trattasi di uno strumento all’avanguardia, considerando i tempi (solo 51 minuti per il riscontro), che non a caso sarà utilizzato nelle situazioni emergenziali. Con questa nuova apparecchiatura, donata da Federalberghi Penisola sorrentina, la struttura ospedaliera potrà effettuare l’esame dei test direttamente in casa anche a residenti ed ospiti delle strutture ricettive. “Il dispositivo donato da Federalberghi consentira’ di verificare l’eventuale positivita’ al Covid nel giro di un’ora – ha spiegato Gennaro ... Leggi su anteprima24

