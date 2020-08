Covid a Santo Stefano, gli aggiornamenti di Marco Passiglia: 'Gli ospiti sono tutti negativi, lo staff è in isolamento' (Di giovedì 20 agosto 2020) . E' una telefonata di liberazione quella che il comico romano a fatto a Leggo pochi minuti fa per comunicarci l'esito dei tamponi che hanno fatto al resort Santi Stefano de La Maddalena , dove 470 persone sono in quarantena da cinque giorni a seguito di casi di ... Leggi su leggo

