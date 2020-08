Covid-19, scende a 30 anni l’età media dei nuovi contagiati: in Campania indice Rt sopra l’1 (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“L’Italia si trova in una fase epidemiologica di transizione con tendenza ad un progressivo peggioramento. Anche in questa settimana si rileva la trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, spesso associati all’importazione di casi da Stati esteri e successiva trasmissione locale (anche al rientro dopo periodi di vacanza in Paesi a più elevata circolazione virale)“. Viene fotografata così la situazione attuale nel report settimanale delle Regioni a cura della Cabina di Regia. “Il numero di nuovi casi di infezione rimane nel complesso contenuto ma con una tendenza all’aumento da tre settimane“, viene inoltre confermata una maggiore circolazione tra i più giovani: ... Leggi su anteprima24

È scesa intorno a 30 anni l'età più frequente nella quale avvengono i contagi da nuovo coronavirus (Qui il bollettino del giorno con i nuovi casi). È quando emerge dall'ultimo monitoraggio dell'Istitu ...

Zaia ha annunciato un'ordinanza (o una circolare) che imporrà il tampone per chi arriva dalla Francia meridionale. Era già obbligatorio per chi ritorna da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Il motivo? U ...

