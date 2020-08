Costa Crociere, gli itinerari delle navi in Italia con passeggeri solo italiani (Di giovedì 20 agosto 2020) Costa Crociere svela finalmente gli itinerari in Italia e riservati agli Italiani delle sue nuove Crociere. Costa Crociere lo aveva annunciato: da settembre si riparte con la navigazione dopo un lungo periodo di stop dovuto all’emergenza Coronavirus. Una pausa forzata anche perché il rischio per la navigazione era quello di rimanere bloccati o di un … Leggi su viagginews

TRIESTEALLNEWS : Turismo, Costa 'rivela' gli itinerari delle crociere con base a Trieste - - Comune_CoRo : Costa Crociere riparte a settembre con due nuovi itinerari in Italia riservati agli ospiti italiani, tra gli itiner… - ColucciLc : RT @mattinodinapoli: Costa Crociere riparte con due itinerari nel Mediterraneo: «Solo per gli italiani» - stevebianconero : A fine settembre Costa riporta le crociere in porto. Ottimo , non si sa più cosa inventare per impestare il nostro… - meditelegraph : #CostaCrociere, ecco gli itinerari 'italiani al 100%' di Deliziosa e Diadema -