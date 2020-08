Cosa vuol dire che Zanardi ha “miglioramenti clinici significativi” (Di giovedì 20 agosto 2020) Alex Zanardi da ieri non è più sottoposto alla terapia intensiva ma per lui sono state adottate cure semi intensive: «Il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi», si legge nel bollettino dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’ex campione di Formula Uno è ricoverato dallo scorso 24 luglio. E «per questa ragione – continua la nota – attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive presso l’Unità Operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta». Cosa vuol dire di preciso? Il Corriere della Sera oggi spiega che dalla struttura milanese trapelano notizie di un paziente che respira in autonomia, non ... Leggi su nextquotidiano

Il problema della maggior parte dei libri (degli articoli e dei podcast) che parlano di “essere qui adesso” o di “vivere il momento presente” è che in realtà parlano d’altro. Come spesso si deduce dal ...

Raid nelle vie Molinara, Moro, Resel e Dante. La sindaca Guzzo: «Temo il ripetersi della situazione vista l’anno scorso» GODEGA DI SANT’URBANO. Raid dei ladri ieri notte a Godega di Sant’Urbano. Un’in ...

