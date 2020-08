Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 20 agosto (Di giovedì 20 agosto 2020) I numeri coronavirus 20 agosto non ci dicono nulla di buono. Aumentano i nuovi contagi e soprattutto le persone ricoverate in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono ben 845 i nuovi casi di coronavirus individuati, dato che porta il totale dei malati da inizio pandemia a 256.118. I morti per coronavirus registrati oggi sono 6, per un totale di 35.418 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. LEGGI ANCHE >>> cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 19 agosto Numeri coronavirus 20 agosto, cosa ... Leggi su giornalettismo

