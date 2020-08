Corsport: si lavora allo scambio Under-Milik, la Roma offre un altro giocatore al posto dei 15 milioni (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Corriere dello sport scrive che sull’asse Napoli-Roma si continua a lavorare per l’affare incrociato Under-Milik. Il turco piace da sempre al Napoli che lo ha individuato come erede di Callejon. Il punto è la trattativa. La Roma vorrebbe evitare di aggiungere contante, i quindici milioni richiesti da Adl, da aggiungere a Ünder per arrivare a Milik, e vorrebbe proporre al Napoli un altro calciatore, da scegliere in una rosa che rientri in quella forbice che si chiama in realtà conguaglio: se ne riparlerà, anche nei prossimi giorni. Milik ha capito che la non una priorità della Juventus di Pirlo che invece continua a desiderare Dzeko. Al polacco la Roma va bene, chiede un ... Leggi su ilnapolista

Dopo l'operazione che coinvolse Manolas e Diawara la scorsa estate, Napoli e Roma potrebbero concludere un altro affare importante anche nelle prossime settimane. I due club starebbero lavorando ad un ...

