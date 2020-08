Coronavirus, Zaia: “Il tema dei vacanzieri pesa, stiamo rafforzando i punti di accesso” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Io non voglio diffondere allarmismo, però vi dico che oggi il tema vacanzieri è un tema che pesa. Indicatore che poi si aggiunge ad altri positivi”, sottolinea Luca Zaia, nel punto stampa di oggi sui dati della Regione Veneto. “stiamo rafforzando i punti di accesso rapido, presenti in tutte le Ulss, dalle 7 del mattino alle 13, sabato e domenica compresi. Rendono ancora più semplice la vita dei cittadini”, aggiunge. Il Governatore ha precisato la sua volontà di emanare un’ordinanza o una circolare per fare test a cittadini che provengono dalle zone della città di Adge, nella Francia meridionale, “perché lì c’è un mega focolaio”. “Le ... Leggi su meteoweb.eu

