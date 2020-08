Coronavirus, Wuhan dice basta alla paura: nessun caso da mesi e desiderio di normalità, le immagini del parco acquatico diventano virali [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 20 agosto 2020) Lo scorso weekend il Wuhan Maya Beach Water Park, il parco acquatico del capoluogo dell’Hubei e della città focolaio in cui è stato registrato il primo caso di Coronavirus, è stato preso d’assalto da migliaia di persone, che hanno partecipato a un festival di musica elettronica. La struttura è stata riaperta a giugno dopo che Wuhan ha superato 76 giorni di lockdown totale e rigide restrizioni per bloccare la diffusione del virus, ed è stata limitata anche la capienza, al 50% della norma. Migliaia di persone hanno celebrato il ritorno della città alla vita normale, facendo diventare virali in breve tempo le immagini di assembramenti, documentate e rilanciate dai media ... Leggi su meteoweb.eu

