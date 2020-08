Coronavirus Usa, superati i 5,5 milioni di casi: è primato mondiale (Di giovedì 20 agosto 2020) Non si ferma l’emergenza Coronavirus negli Usa, con oltre 5,5 milioni di casi. Record negativo anche in Brasile, con 1200 decessi in un solo giorno. La pandemia da Coronavirus continua a mettere in ginocchio gli Usa, con i casi in continua crescita ed un’emergenza mai placata da linee guida precise. Infatti nel paese americano i … L'articolo Coronavirus Usa, superati i 5,5 milioni di casi: è primato mondiale proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Usa Coronavirus, New York: nei quartieri più poveri contagiato oltre il 50% dei residenti Sky Tg24 Coronavirus, per l'India la giornata peggiore: 69.672 nuovi casi

L’India ha registrato il suo giorno peggiore dell’epidemia. In 24 ore, sono stati accertati 69.672 nuovi casi, il quarto dato peggiore in un singolo Paese, superato dagli Usa in tre occasioni nella se ...

Coronavirus: Usa, oltre 172 mila morti su oltre 5,5 milioni di contagi

New York, 19 ago 22:31 - (Agenzia Nova) - Negli Stati Uniti continua a imperversare la pandemia di Covid-19. Si contano almeno 172.564 morti su su 5.512.166 contagiati, secondo i numeri forniti dall'U ...

