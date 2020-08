Coronavirus – Un nuovo caso in casa Brescia: calciatore risultato positivo al Covid-19 (Di giovedì 20 agosto 2020) Aumentano i casi di giocatori positivi al Coronavirus: dopo l’annuncio di tre calciatori del Cagliari contagiati dal Covid-19, arriva oggi la notizia riguardante un giocatore del Brescia. Non è ancora stato svelato il nome dell’atleta della squadra retrocessa in Serie B, ma si sa che è stato in vacanza in Sardegna, dalla quale è appena rientrato, e che è stato in contatto con altri compagni di squadra, che dovranno adesso sottoporsi al tampone. L'articolo Coronavirus – Un nuovo caso in casa Brescia: calciatore risultato positivo al Covid-19 SPORTFAIR. Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, nuovo picco in Sardegna: 37 positivi La Nuova Sardegna UFFICIALE - Nota SSCN: "Petagna positivo al Covid-19, ora quarantena a casa e poi nuovo tampone"

"Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine ...

A Saluzzo 21 persone positive al Covid: nuovo appello a rispettare le regole

Quattro nuovi casi di coronavirus in quattro giorni fanno risalire il numero dei contagi, confermando a Saluzzo il non ambito primato di comune della Granda con il maggior numero di positivi. I Covid ...

