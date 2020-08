Coronavirus, torna l’incubo in serie A: positivi Mirante della Roma e 3 giocatori del Cagliari (Di giovedì 20 agosto 2020) Ritorna la paura per il Covid 19 nella serie A. Il portiere della Roma, Antonio Mirante, è ufficialmente positivo al Coronavirus come confermato da lui stesso sui social. “Ciao a tutti, come alcuni di voi sapranno sono risultato positivo al test di Covid-19″ ha scritto il portiere. “Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo, mi sento bene. Sono in isolamento, spero di guarire presto e riniziare prima possibile la preparazione con i compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando, un abbraccio”. Covid, ecco chi sono i giocatori positivi: Mirante, Ceppitelli, Cerri e Bradaric. A rischio la ripresa della serie A Antonio Mirante era di ... Leggi su italiasera

