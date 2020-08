Coronavirus Roma, allarme dalla Sardegna: “C’è rischio bomba virale” (Di giovedì 20 agosto 2020) allarme Coronavirus a Roma. L’assessore alla sanità nel Lazio ha avvertito della pericolosità di coloro che rientrano dalla Sardegna Una situazione in rapido peggioramento quella legata al Coronavirus a Roma. Negli ultimi giorni, i numeri sono in continuo aumento, e potrebbero peggiorare ulteriormente. Dai risultati della task force con gli ospedali del Lazio e con … L'articolo Coronavirus Roma, allarme dalla Sardegna: “C’è rischio bomba virale” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Coronavirus, positivo Mirante, portiere della As Roma: rientrava dalla Sardegna - LegaSalvini : == ?? ULTIM’ORA - CORONAVIRUS, AVVISO DI GARANZIA A CONTE E MINISTRI DA PM ROMA == ---------------- 11:50 (AGI) -… - repubblica : Coronavirus, lo sfogo dell'infermiere romano: 'Noi bardati con 30 gradi e voi a dire che non c'è Covid' - EmMicucci : #Coronavirus Allarme nuovi #contagi: nuovi casi tornati oggi ai livelli di marzo sia a #Roma sia nel #Lazio, quell… - Lilliflo : RT @GisellaPagano: Coronavirus Lazio, Zingaretti: 'Lunedì mattina sarò allo Spallanzani, inizia sperimentazione del n… -

Antonio Mirante, secondo portiere della As Roma, è il terzo caso di coronavirus a Trigoria. Dopo i due giovani della Primavera, infatti, anche l'estremo difensore è risultato positivo, asintomatico co ...Il Covid non è uno scherzo e l'aumento di casi di coronavirus registrati a Roma ne è la dimostrazione. E' questo il diktat dell'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato che nella giornata del 1 ...