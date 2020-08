Coronavirus, Ricciardi: “Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scuola e le elezioni”. Poi si corregge: “Parlavo di altri Paesi” (Di giovedì 20 agosto 2020) Lo ha spiegato il consulente del governo ad Agorà: «Se abbassiamo la sicurezza, inevitabile la crescita dei casi» Leggi su lastampa

Rinaldi_euro : Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scu… - SkyTG24 : Coronavirus, Ricciardi: 'A rischio riapertura scuole ed elezioni' - Corriere : Ricciardi: «Se aumentano ancora i contagi a rischio elezioni e scuola» - Guendal52177841 : RT @Rinaldi_euro: Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scuola e… - Roky99760738 : RT @bimbi_mr: Scusate, ma chi è #Ricciardi per decidere che le scuole non si riaprono e che non si vota? In Italia c’è un Parlamento? Sì.… -