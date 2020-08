Coronavirus, Ricciardi: “Se aumenta la circolazione del virus a rischio apertura scuole ed elezioni” (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA – “Se la circolazione del virus riaumenta ci troveremo nelle condizioni in cui” la riapertura delle scuole e le votazioni “sono messe a rischio“. Cosi’ il consulente del governo Walter Ricciardi, ospite di Agora’ Estate, risponde a chi gli chiede se le elezioni e la riapertura delle scuole potranno tenersi regolarmente. “Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si e’ rialzata. Da noi si e’ rialzata poco. Ma in altri Paesi come la Spagna e la Croazia si e’ rialzata moltissimo. Ecco, in quei paesi oggi non si potrebbe votare”, dice Ricciardi. E aggiunge: “In Italia ancora si” puo’ votare. “E a maggior ragione si potra’ votare se tutte le fasce di eta’, specie quella tra i 20 e i 40 anni, rimodificano positivamente i propri comportamenti. Se questo viene fatto sicuramente si potra’ andare a votare e riprendere la scuola. Se invece questo non succede e la circolazione del virus riaumenta ci troveremo nelle condizioni, come in altri Paesi, in cui queste attivita’ sono messe a rischio. Speriamo di no”. Leggi su dire

Intervista al Professore di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del Ministro della Salute, a margine della seconda tappa del progetto “Biotech, il futuro migliore - Per la nostra salute, per ...

