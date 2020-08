Coronavirus, Ricciardi mette in guardia: “Se i contagi aumentano come in Spagna elezioni e riapertura delle scuole sarebbero a rischio” (Di giovedì 20 agosto 2020) Le elezioni regionali e il voto per il referendum sul taglio dei parlamentari, così come la riaperture delle scuole, possono “essere a rischio” se “la circolazione del virus riaumenta” come sta avvenendo in altri Paesi. È lo scenario ipotizzato da Walter Ricciardi, professore di Igiene dell’Università Cattolica e consulente del ministero della Salute, nel caso in cui i casi dovessero continuare ad aumentare come accaduto nelle ultime settimane. Poi ha provato a correggere le sue affermazioni: “Non ho mai detto che riapertura delle scuole ed elezioni sono a rischio in Italia. Le scuole riapriranno e si sta facendo di tutto per ... Leggi su ilfattoquotidiano

