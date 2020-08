Coronavirus, Ricciardi ad Agorà: elezioni e riaperture delle scuole a rischio se la circolazione del virus riaumenta (Di giovedì 20 agosto 2020) elezioni e riapertura delle scuole a rischio. A dichiararlo Walter Ricciardi, professore di Igiene dell’Università Cattolica e consulente del Ministero della salute, durante la trasmissione Agorà Estate. Ma tutto dipenderà dai comportamenti dei cittadini e quanto la curva epidemica torni a crescere: “Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata. Da noi … L'articolo Coronavirus, Ricciardi ad Agorà: elezioni e riaperture delle scuole a rischio se la circolazione del virus riaumenta NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Roma. «Le prossime elezioni e anche la riapertura delle scuole possono essere a rischio se la circolazione del virus riaumenta». Lo ha detto, come riporta l’agenzia Ansa Walter Ricciardi, professore ...ROMA - In Italia, secondo quanto riferito dal consigliere del Ministero della Salute Walter Ricciardi, "la riapertura degli stadi al momento non è possibile, con questi numeri non lo possiamo ancora f ...