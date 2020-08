Coronavirus, Rezza (Iss): “Terza settimana consecutiva con aumento casi, anche se Rt resta sotto a 1. Dobbiamo mantenere le misure” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Per la terza settimana consecutiva aumenta il numero di casi anche se l’Rt di poco al di sotto di 1. Diversi focolai vengono segnalati in molte regioni e molti sono dovuti ai rientri dai Paesi ad alta incidenza o a casi importati”. Lo ha detto i direttore del Dipartimento di prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza commentando i dati del Monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. Rezza ha poi sottolineato: “Diminuisce l’età media delle persone colpite, che prima era di oltre 60 anni e adesso di circa 40 anni. Quindi in questo momento vengono colpiti di più i giovani. Per tutti questi motivi bisogna continuare a ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il report Iss-ministero: casi in aumento ma meno gravi e asintomatici, 30enni i più contagiati

