Coronavirus: residence La Maddalena, 26 positivi su 475 test (Di giovedì 20 agosto 2020) AGI - Sono 26 le persone risultate positive nel residence di Santo Stefano, nell'isola di La Maddalena, dove da due giorni turisti e personale della struttura sono isolati in una sorta di quarantena preventiva. I 475 test eseguiti sul posto dai tecnici dell'unità di crisi della Regione sono stati processati tutti, dopo qualche disguido ieri sera, e i risultati sono stati comunicato stamane al sindaco di La Maddalena Luca Montella. In base a un primo controllo risultavano contagiati 5 turisti, mentre una seconda comunicazione ne segnalava uno solo. Tutti gli altri sono del personale del residence. "Siamo in attesa delle linee guida dell'Ats - ha spiegato all'AGI il sindaco Montella - per sapere chi dovrà essere posto in quarantena e chi, invece, potrà tornare a ... Leggi su agi

