Coronavirus, record di contagi da maggio: sfondata quota 800, chi trema (Di giovedì 20 agosto 2020) Nuovo boom di contagi in Italia, dove la situazione epidemiologica torna a farsi preoccupante, per quanto la gravità e soprattutto la mortalità si siano ridotte ai minimi termini. Non fanno però dormire sonni tranquilli quei 845 nuovi casi (su 77.442 tamponi, record dal 16 maggio) emersi nelle ultime 24 ore, a fronte di 6 morti e 18 guariti: un incremento molto importante rispetto ai 624 di ieri, dovuto soprattutto ai rientri dalle vacanze. Paradossalmente la Sardegna, additata come l'isola del contagio, ha riportato appena 23 nuovi casi, ma il problema è l'esportazione: ne sa qualcosa il Lazio, che a causa delle comitive di giovani vacanzieri adesso si ritrova con 115 contagi. Di più ne hanno fatti registrare soltanto la Lombardia (154) e il Veneto (159). Nessuna ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record Coronavirus, record di contagi in Francia ma Macron insiste: “Il Paese non si ferma” Fanpage.it Oms: 'In Europa il 17% dei casi nel mondo, il virus ha una tendenza diversa'

Nella regione europea si registrano ad oggi 3,9 milioni di casi di covid-19 che corrispondono al 17% del totale globale che si avvicina ai 22 milioni. Lo ha riferito l'Organizzazione mondiale della Sa ...

Wall Street macina record ma si allontana da Main Street

Milano. Ristoranti vuoti, cinema e parchi tematici chiusi o disertati dal pubblico impaurito. E che dire delle banche? Perfino Warren Buffett e i più aggressivi gestori hanno pagato a caro prezzo la c ...

