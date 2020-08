Coronavirus, record di casi in Francia e Germania. Parigi ne conta oltre 4.700, Berlino 1.700. Grecia, paura per i focolai negli ospedali (Di giovedì 20 agosto 2020) record di casi in Francia e Germania, mentre in Spagna i contagi calano leggermente ma rimangono ampiamente sopra i 3mila al giorno. Il Coronavirus non accenna a frenare la sua nuova avanzata in Europa e a farne le spese sono soprattutto questi tre Paesi, ai quali si aggiunge la Romania, lo Stato dei Balcani più colpito e da settimane sopra la soglia dei mille casi giornalieri. I numeri resi pubblici oggi da Parigi sono impressionanti: 4.771 contagi nelle ultime 24 ore, un nuovo record dalla fine del lockdown. Si contano inoltre 12 nuovi decessi che portano il bilancio delle vittime a 30.480 dall’inizio della pandemia. record anche in ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania mai così tanti contagi dal 1 maggio: 1.510. Finlandia, quarantena per alcuni arrivi da Ue.… - SkyTG24 : Coronavirus, Francia, boom di contagi: 4771 in 24 ore. Germania: record di casi da aprile - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 1.700 casi in #Germania nelle ultime 24 ore Record da aprile #ANSA - clikservernet : Coronavirus, record di casi in Francia e Germania. Parigi ne conta oltre 4.700, Berlino 1.700. Grecia, paura per i… - Noovyis : (Coronavirus, record di casi in Francia e Germania. Parigi ne conta oltre 4.700, Berlino 1.700. Grecia, paura per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record Coronavirus, record di contagi in Francia ma Macron insiste: “Il Paese non si ferma” Fanpage.it Coronavirus, record di casi in Francia e Germania. Parigi ne conta oltre 4.700, Berlino 1.700. Grecia, paura per i focolai negli ospedali

I numeri resi pubblici oggi da Parigi sono impressionanti: 4.771 contagi nelle ultime 24 ore, un nuovo record dalla fine del lockdown. Si contano inoltre 12 nuovi decessi che portano il bilancio delle ...

Coronavirus, oggi picco di 115 contagi. Al via i test nelle scuole

Per una ripartenza in sicurezza il 14 settembre, al via oggi nel Lazio la campagna di test sierologici sul personale docente e scolastico. Ma intanto è ancora impennata per il numero dei contagi: si r ...

I numeri resi pubblici oggi da Parigi sono impressionanti: 4.771 contagi nelle ultime 24 ore, un nuovo record dalla fine del lockdown. Si contano inoltre 12 nuovi decessi che portano il bilancio delle ...Per una ripartenza in sicurezza il 14 settembre, al via oggi nel Lazio la campagna di test sierologici sul personale docente e scolastico. Ma intanto è ancora impennata per il numero dei contagi: si r ...