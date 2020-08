Coronavirus, record contagi in India: 70 mila nelle ultime 24 ore (Di giovedì 20 agosto 2020) In India è stato registrato un numero record per quel che riguarda i nuovi casi di Coronavirus. L’ultimo bollettino riporta il numero di 70 mila contagiati nelle ultime 24 ore L’India è diventata il nuovo epicentro del contagio come dimostra il numero dell’ultimo bollettino. Nella giornata di ieri in India si è registrato un boom … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania mai così tanti contagi dal 1 maggio: 1.510. Finlandia, quarantena per alcuni arrivi da Ue.… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 1.700 casi in #Germania nelle ultime 24 ore Record da aprile #ANSA - Agenzia_Ansa : Allarme in #Spagna e #Germania, nuovi #record di #casi. Nel mondo oltre 22 milioni di #contagi e 780mila morti dal… - marcodemo3 : @fattoquotidiano @Against_Caste Europa su, Africa in calo. Mascherine obbligatorie a scuola in Spagna sopra i 10 an… - marcodemo3 : @AnnalisaChirico Europa su, Africa in calo. Mascherine obbligatorie a scuola in Spagna sopra i 10 anni, In Belgio s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record Coronavirus, record di contagi in Francia ma Macron insiste: “Il Paese non si ferma” Fanpage.it Coronavirus, in Spagna e Francia tornano numeri spaventosi. Oltre 3 mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore

Il Coronavirus torna a far paura in Spagna e in Francia. Nelle ultime 24 ore - scrive El Mundo - i numeri dei contagi sono saliti alle stelle: mercoledì infatti si contano ben 3.715 casi, circa 1.600 ...

Coronavirus, in Svezia record di morti: numero più alto da 150 anni

Milano, 20 ago. (LaPresse) - La Svezia ha registrato il più alto numero di morti degli ultimi 150 anni. Lo ha reso noto l'ufficio statistico del paese, citato da Cnn. Tra gennaio e giugno di quest'ann ...

Il Coronavirus torna a far paura in Spagna e in Francia. Nelle ultime 24 ore - scrive El Mundo - i numeri dei contagi sono saliti alle stelle: mercoledì infatti si contano ben 3.715 casi, circa 1.600 ...Milano, 20 ago. (LaPresse) - La Svezia ha registrato il più alto numero di morti degli ultimi 150 anni. Lo ha reso noto l'ufficio statistico del paese, citato da Cnn. Tra gennaio e giugno di quest'ann ...