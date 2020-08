Coronavirus, positivi Petagna, due giocatori del Torino e uno del Brescia (Di giovedì 20 agosto 2020) Due giocatori del Torino sono risultati positivi al Coronavirus. La società non comunicherà i nomi. I casi arrivano dopo che in mattinata era emersa la positività di Andrea Petagna e di un giocatore ... Leggi su gazzetta

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 15.360 • Deceduti: 35.412 (+7, +0,02%) • Dimessi/… - borghi_claudio : @danielegenito @AniMatMigrante @FedericoMorchi1 @luckyluciano83 Acciderba... e adesso che ci dicono che in sicilia… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, contagi in crescita: 642 positivi e 7 morti nelle ultime 24 ore - CorriereTorino : Torino, due calciatori positivi al coronavirus - BukenyaTarrick3 : RT @SkySport: Torino, due calciatori positivi al Covid-19 ? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivi

I decessi legati al Covid-19 sono quasi 780 mila. In Germania il numero più alto di contagi da tre mesi a questa parte. Francia: mascherine obbligatorie in tutti l luoghi di lavoro. I contagi da coron ...(ANSA) - VENEZIA, 20 AGO - Sono 159 i casi di positività al Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Il dato complessivo dei contagi sale a 21.534 dall'inizio dell'epidemia. Lo riferisce il bol ...