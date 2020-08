Coronavirus, Pomezia: chiuso il parco marino Zoomarine (Di giovedì 20 agosto 2020) A Pomezia chiude il parco marino Zoomarine. All’interno del parco non venivano rispettate le norme anti covid I numeri di contagi da Coronavirus nel Bel Paese stanno aumentando in modo esponenziale. Di qui la decisione del ministro della Salute Speranza, che con una nuova ordinanza ha deciso di chiudere le discoteche. Ma non solo. A … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

giornaleprociv : Vasto Incendio in area industriale di Pomezia ?? - zazoomblog : Coronavirus assembramenti allo Zoomarine di Pomezia: tutti senza mascherina a guardare gli spettacoli dei delfini… - AnnaMar74773335 : RT @ZuccalaAdriano: Aggiornamento #Coronavirus a #Pomezia, un nuovo caso positivo di rientro dall’estero Sono 70 i cittadini guariti nel n… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Coronavirus a Pomezia, un nuovo caso: salgono a 5 i cittadini positivi - dangelo_luciana : RT @ZuccalaAdriano: Aggiornamento #Coronavirus a #Pomezia, un nuovo caso positivo appena rientrato da un viaggio in Grecia, attualmente in… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Pomezia Coronavirus, è di Pomezia uno dei 14 nuovi casi registrati a sud di Roma latinaoggi.eu Coronavirus, il bollettino di oggi. Dati Italia e tabella del 20 agosto in diretta

Sono 119 i casi di positività al Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il dato complessivo a 21.534. È uno balzi più alti dalla fine del lockdown. "Le persone attualmente positiv ...

Zoomarine chiuso per non aver rispettato le norme anti COVID-19

Il comune di Pomezia ha provveduto a emanare l’ordinanza che dispone la chiusura per 5 giorni, dal 24 al 28 agosto, del parco divertimento Zoomarine per mancato rispetto delle norme anti-Covid. Nell’a ...

Sono 119 i casi di positività al Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il dato complessivo a 21.534. È uno balzi più alti dalla fine del lockdown. "Le persone attualmente positiv ...Il comune di Pomezia ha provveduto a emanare l’ordinanza che dispone la chiusura per 5 giorni, dal 24 al 28 agosto, del parco divertimento Zoomarine per mancato rispetto delle norme anti-Covid. Nell’a ...