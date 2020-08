Coronavirus, passeggeri a Malpensa: niente test ai non lombardi | Gallera: 'Tamponi per tutti' (Di giovedì 20 agosto 2020) commenta niente tampone ai non residenti in lombardia. E' quanto hanno denunciato alcuni passeggeri sbarcati all'aeroporto di Milano Malpensa dopo essere rientrati da zone considerate a rischio ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Coronavirus, passeggeri a Malpensa: niente test ai non lombardi #coornavirus - SkyTG24 : Da oggi i passeggeri che atterrano all'aeroporto di #Malpensa e che provengono dai paesi considerati a rischio poss… - 83napolano : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, passeggeri a Malpensa: niente test ai non lombardi #coornavirus - mistermeo : RT @Alberto_Cirio: Al @torinoairport allestite tre postazioni per i test rapidi Coronavirus ai passeggeri provenienti da Spagna, Grecia, Cr… - Linchiesta_news : ?? Si tratta di tre passeggeri provenienti da Malta, tre dalla Spagna e tre dalla Croazia -