Coronavirus oggi Lombardia: il bollettino per il 20 agosto (Di giovedì 20 agosto 2020) Ieri sono stati registrati 91 nuovi casi, l’andamento dell’epidemia di Coronavirus oggi in Lombardia secondo i dati del bollettino della Regione è in trend ascendente: i contagi nelle ultime 24 ore sono 154, si registrano due nuovi decessi La Regione non specifica niente sui nuovi casi se non che 30 sono debolmente positivi e 5 sono stati tracciati a seguito di test sierologici. L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano

