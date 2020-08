Coronavirus, nuovo record di casi in Francia e Germania. Parigi ne conta oltre 4.700, Berlino 1.700. Grecia, paura per i focolai negli ospedali (Di giovedì 20 agosto 2020) record di casi in Francia e Germania, mentre in Spagna i contagi calano leggermente ma rimangono ampiamente sopra i 3mila al giorno. Il Coronavirus non accenna a frenare la sua nuova avanzata in Europa e a farne le spese sono soprattutto questi tre Paesi, ai quali si aggiunge la Romania, lo Stato dei Balcani più colpito e da settimane sopra la soglia dei mille casi giornalieri. I numeri resi pubblici oggi da Parigi sono impressionanti: 4.771 contagi nelle ultime 24 ore, un nuovo record dalla fine del lockdown. Si contano inoltre 12 nuovi decessi che portano il bilancio delle vittime a 30.480 dall’inizio della pandemia. record anche in ... Leggi su ilfattoquotidiano

