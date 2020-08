Coronavirus: nuovo balzo dei contagi, oggi 845; i decessi sono 6 (Di giovedì 20 agosto 2020) AGI - Altro balzo in avanti del numero di contagi da Coronavirus in Italia: oggi se ne registrano 845, contro i 642 di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono 6, contro i 7 di ieri. Il numero di casi totali sale a 256.118, quello dei morti è di 35.418. Il numero di guariti dimessi è ora di 204.686, mentre quello degli attuali positivi e' pari a 16.014. Nel dettaglio, i positivi sono gli 883 ricoverati con sintomi (+17 su ieri), i 66 (stesso numero di ieri) in terapia intensiva e i 15.063 (+135) in isolamento domiciliare. Per le regioni la Lombardia segna +91 casi, seguita dall'Emilia Romagna con +76, dal Lazio con 75, dal Veneto con 59, dalla Campania con 56, dalla Sicilia con 45, dal Piemonte con 42 e dalla Toscana con ... Leggi su agi

La ricerca, nell'ambito del nuovo coronavirus, compie ogni giorni passi significativi, seppur ancora non si sia giunti all'obiettivo più importante, ovvero lo sviluppo di un vaccino efficace. Tuttavia ...

