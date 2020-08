Coronavirus, nuovo attacco dell’intelligence Usa: funzionai di Wuhan hanno nascosto l’origine della pandemia. In Brasile quasi 50 mila contagi (Di giovedì 20 agosto 2020) Usa ANSA/ROMAN PILIPEY Il presidente cinese Xi Jinpingnuovo attacco dalla Casa Bianca contro la Cina, accusata da un rapporto dell’intelligence Usa di aver tenuto nascosta la pandemia di Coronavirus nella fase iniziale, permettendo così al virus di diffondersi nel mondo. Il New York Times riporta che l’intelligence americana ha scoperto che funzionari della città di Wuhan della provincia dell’Hubei, epicentro della pandemia a gennaio 2020, hanno nascosto le informazioni sulla diffusione del Coronavirus ai vertici di Pechino. Sull’opacità del sistema di informazione interno cinese erano stati già sollevati a giugno da diversi ... Leggi su open.online

Corriere : Ilaria Capua: «Il coronavirus ha cambiato tutto. Serve un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo picco in Spagna: 3.715 contagi in 24 ore #spagna - Corriere : I nostri figli dovranno rimettere un po’ a posto la gestione del pianeta, altrimenti con le risorse proprio non ci… - Bbaldu : Bella notizia, proprio di buon auspicio all'apertura delle scuole... ?? Nei bimbi anche asintomatici carica virale p… - zazoomblog : Coronavirus le ultime news dal Mondo: 43mila nuovi casi in USA nuovo record giornaliero in Germania e Colombia -… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, nuovo picco in Sardegna: 37 positivi, si torna ai dati di aprile La Nuova Sardegna Enrico Nigiotti posticipa il tour teatrale al 2021: le nuove date

Enrico Nigiotti ha deciso di posticipare ulteriormente il tour teatrale al 2021. Il famoso cantautore e musicista livornese ha preso questa decisione a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria naz ...

Coronavirus, picco di contagi in Germania

La Germania ha registrato 1.707 nuovi casi di infezione da coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più alto da aprile, secondo i dati ufficiali diffusi oggi. Le statistiche dell’istituto di sorvegl ...

Enrico Nigiotti ha deciso di posticipare ulteriormente il tour teatrale al 2021. Il famoso cantautore e musicista livornese ha preso questa decisione a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria naz ...La Germania ha registrato 1.707 nuovi casi di infezione da coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più alto da aprile, secondo i dati ufficiali diffusi oggi. Le statistiche dell’istituto di sorvegl ...