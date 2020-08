Coronavirus, nuova impennata di contagi: +845 (ieri +642). Il numero maggiore in Veneto, Lombardia e Lazio. Altri 6 decessi – Il bollettino della Protezione civile (Di giovedì 20 agosto 2020) Il bollettino del 20 agosto Continua a crescere il dato relativo ai nuovi casi di Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati registrati +845 contagi, ieri la cifra era schizzata a +642 mentre due giorni fa le infezioni segnalate dal bollettino della Protezione civile erano +403. I casi totali registrati dall’inizio del monitoraggio sono arrivati a quota 256.118. Il numero di decessi giornalieri resta sotto le dieci unità: sono +6 i morti oggi, 20 agosto. ieri il dato indicava +7 vittime, due giorni fa +5. I deceduti a causa della Covid-19, in totale, sono 35.418. Il numero relativo ai ... Leggi su open.online

Covid, il governo ora convoca le Regioni: verso la nuova stretta su quarantena, mascherine e tamponi - Effetto #coronavirus. Chiusura delle discoteche e mascherina obbligatoria anche all'aperto dalle 18 alle 6 - Coronavirus, nuova impennata in Germania: 1.226 casi in un giorno - L'aumento dei casi è chiaro e non dipende dal modesto incremento del numero dei tamponi. Lombardia, Lazio e Veneto le regioni con più casi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus, nuova fase: contagi in aumento tra i più giovani, ma meno morti BresciaToday Coronavirus in Italia, crescono ancora i nuovi casi: 845. Sei morti : prosegue aumento contagi, mai così alto dal lockdown

Continuano ad aumentare in Italia i contagi da coronavirus. Sono stati 845 nelle ultime 24 ore ... Prosegue l'impennata di contagi per il Covid. Sono 845 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: ...

Nuovo contagio da coronavirus in Serie A, stavolta tocca al Napoli. L'attaccante è risultato positivo, c'è il comunicato Ancora un caso di positività al ...

