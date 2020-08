Coronavirus, nel resort di Santo Stefano 26 positivi (Di giovedì 20 agosto 2020) CAGLIARI – Sono 26 i positivi al Coronavirus dopo i tamponi effettuati sulle 470 persone, tra ospiti e lavoratori, bloccate in via precauzionale nel resort dell’isola di Santo Stefano dove nei giorni scorsi un lavoratore è risultato positivo a Covid-19. Lo si evince da due post su Facebook del sindaco de La Maddalena, Luca Montella. Nel primo il sindaco scrive: “Per dovere vengo ad informarvi che, in attesa che vengano processati gli ultimi 24 tamponi (per i quali è sorto un problema tecnico) il numero dei positivi della struttura di Santo Stefano sale a 24, 19 dei quali fanno parte del personale. E poi in un secondo momento il primo cittadino aggiunge: “Aggiornamento della situazione sull’ultimo mio post. Due i positivi sugli ultimi 24 tamponi”. Leggi su dire

