Coronavirus nel Lazio, test rapidi a Fiumicino: individuati 9 nuovi casi (Di giovedì 20 agosto 2020) Continua il monitoraggio dei passeggeri all’aeroporto di Fiumicino: individuati 9 nuovi casi ai test rapidi antigenici. Di questi 3 provengono da Malta, 3 dalla Spagna e 3 dalla Croazia. Inoltre, 6 persone sono residenti a Roma, uno a Marino, uno a Varese ed uno a Napoli. I casi, tutti asintomatici, sono stati posti in isolamento. Avviate inoltre le procedure di conctat tracing internazionale. Leggi anche: Fiumicino e Ciampino: ecco il report dei test negli aeroporti e tutti i casi positivi su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

