Coronavirus mondo, Germania: mai tanti nuovi casi da aprile. Macron: non si può richiudere (Di giovedì 20 agosto 2020) La prima notizia di giornata sul fronte della pandemia mondiale del Coronavirus arriva dalla Germania dove ieri sono stati registrati 1.700 nuovi casi positivi: un record. L' Europa continua a far ... Leggi su quotidiano

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Germania 1.700 casi nelle ultime 24 ore #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo picco in Spagna: 3.715 contagi in 24 ore #spagna - Agenzia_Ansa : Allarme in #Spagna e #Germania, nuovi #record di #casi. Nel mondo oltre 22 milioni di #contagi e 780mila morti dal… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ARGENTINA: Altri 282 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 6.330: Sale a 782.315 morti nel Mondo - emanostradamus2 : @Fidelio_H @GiovannaPurpura @GiuseppePalma78 Non è che non fanno statistica, è che nel terzo mondo il coronavirus a… -