Coronavirus, Macron: 'Non si può richiudere il Paese, troppi danni collaterali' (Di giovedì 20 agosto 2020) Il presidente della Repubblica francese, è tornato, in un'intervista a Paris Match. sull'aumento dei contagi da in negli ultimi giorni, affermando che 'il rischio zero non esiste mai' e che 'non si ... Leggi su leggo

Adnkronos : #Coronavirus, #Macron: 'Rischio zero non esiste ma non possiamo chiudere il Paese' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Macron: non si può richiudere il Paese #coronavirus - TerrinoniL : Coronavirus, Macron: 'Rischio zero non esiste ma non possiamo chiudere il Paese' - AlexBongini : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Macron: non si può richiudere il Paese #coronavirus - LauraTentoni1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Macron: non si può richiudere il Paese #coronavirus -