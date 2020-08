Coronavirus, Locatelli: “In futuro non far mancare gli investimenti al Ssn” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Questa drammatica vicenda Covid-19 ci deve anche insegnare a evitare in futuro di disinvestire sulla sanità. Perché per tanti anni purtroppo non si è avuta l’attenzione di fare investimenti adeguati in sanità. La storia della pandemia ci ha invece insegnato quanto questo aspetto sia cruciale per la salute dei cittadini”. Lo ha affermato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), in un videomessaggio all’evento ‘Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla. Dialogo sulla ripartenza’, al Meeting di Rimini. “Quello che dobbiamo imparare è potenziare quegli aspetti del Servizio sanitario nazionale che possono essere oggetto di interventi per migliorarne l’efficienza. Su tutti la medicina ... Leggi su meteoweb.eu

ilpost : I nuovi contagi arrivano molto più dai turisti che dai migranti, dice Franco Locatelli - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Locatelli: 'Il 25-40% dei nuovi contagi da viaggi di ritorno, solo 3% da migranti' #FrancoLocatelli… - fattoquotidiano : Coronavirus, Locatelli (Cts): “Rispettare le regole o ci saranno nuove chiusure. Migranti? Non sono loro a diffonde… - SachaMalgeri : RT @EleonoraCamilli: “Il contributo dei migranti è minimale, non oltre il 3-5% sono positivi e una parte si infetta nei centri di accoglien… - akakarolina : RT @EleonoraCamilli: “Il contributo dei migranti è minimale, non oltre il 3-5% sono positivi e una parte si infetta nei centri di accoglien… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Locatelli Coronavirus, ultime notizie, Locatelli: “Seconda ondata non sarà grave come la prima” Fanpage.it Locatelli: "La seconda ondata Covid? Se ci sarà, non avrà stesso impatto della prima"

Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Locatelli al Meeting di Rimini: "Il Paese è in grado di garantire strategie per individuare e circoscrivere focolai e prevenire la diffusione del contag ...

Arcuri e Locatelli al Meeting Rimini 2020/ Diretta video: Covid tra crisi e ripresa

Il titolo prende spunto da una citazione di Papa Francesco durante la prima Santa Messa in presenza di popolo nella basilica di San Pietro dopo la fine del lockdown nazionale: proprio da questo intuiz ...

Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Locatelli al Meeting di Rimini: "Il Paese è in grado di garantire strategie per individuare e circoscrivere focolai e prevenire la diffusione del contag ...Il titolo prende spunto da una citazione di Papa Francesco durante la prima Santa Messa in presenza di popolo nella basilica di San Pietro dopo la fine del lockdown nazionale: proprio da questo intuiz ...