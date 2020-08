Coronavirus, lo sfogo di un passeggero atterrato a Malpensa: «Sono residente in Piemonte, se non mi fanno il tampone li denuncio» (Di giovedì 20 agosto 2020) Sui cartelli che anticipano i gazebo non c’è scritto nulla. Così come non ci Sono riferimenti nelle indicazioni fornite ai passeggeri che arrivano a Malpensa. Molti vengono a scoprirlo solo in coda, magari dopo aver aspettato già 30 minuti. All’aeroporto di Malpensa Sono stati aperti i gazebo per fare i test di controllo per chi arriva da Paesi a rischio Coronavirus ma i tamponi vengono fatti prima agli stranieri e ai residenti in Lombardia. A comunicarlo Sono agenti di polizia e personale dell’aeroporto. La notizia non sempre viene accolta bene. Luca Cortese è residente in Piemonte ed è appena tornato da una vacanza di 14 giorni a Rodi con la sua famiglia. «Abbiamo scelto Rodi anche ... Leggi su open.online

