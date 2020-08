Coronavirus, l’Iss: “L’età media dei nuovi contagiati in Italia è scesa a 30 anni” (Di giovedì 20 agosto 2020) Coronavirus, report settimanale Iss: 30 anni età media dei nuovi contagiati Nel giorno del bollettino peggiore per quanto riguarda i nuovi contagi da Coronavirus dal 16 maggio scorso, arriva anche il settimanale report dell’Iss e del ministero della Salute sulla pandemia in Italia. Un monitoraggio che può dare una mano a interpretare meglio i numeri del Covid-19 nel nostro Paese, apparsi in preoccupante crescita nelle ultime settimane. Secondo quanto raccolto dall’Istituto Superiore di Sanità , in una settimana l’età media dei nuovi positivi è scesa da 35 a 30 anni. Inoltre, il 30 per cento dei nuovi casi in Italia sono ... Leggi su tpi

