Coronavirus, l'Iss avverte: 'L'età media dei nuovi casi in Italia è scesa a 30 anni' (Di giovedì 20 agosto 2020) Il numero di nuovi casi di infezione da Coronavirus rimane nel complesso contenuto ma con una tendenza all'aumento da tre settimane. Questo avviene anche grazie alla ricerca e la gestione dei contatti,... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

rtl1025 : ?? I casi di infezione da #coronavirus diagnosticati recentemente sono legati soprattutto ad attività ricreative, ri… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'allarme dell'Iss: oltre mille focolai attivi, 281 sono nuovi | Contagi in tutte le Regioni… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, Iss: 'Situazione in progressivo peggioramento, Rt a 0.96' - liveunict : #20agosto #Coronavirus, l’età media dei positivi è 30 anni: l’ultimo rapporto dell’ISS - franconemarisa : RT @rtl1025: ?? I casi di infezione da #coronavirus diagnosticati recentemente sono legati soprattutto ad attività ricreative, risultano ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Iss

Era successo in Puglia, con una valanga di critiche e spiegazioni a seguito che hanno convinto alla fine ben pochi. Poi a Roma, con lo Spallanzani che si è ritrovato a smentire, seccamente, il caso di ...Si conferma un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la terza settimana consecutiva con una incidenza cumulativa (dati flusso ISS) negli ultimi 14 gg (periodo 03/8-16/8) di 9.65 per 100 000 a ...