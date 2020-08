Coronavirus, l’età media dei contagiati scende a 30 anni. Aumentano ancora i nuovi focolai (Di giovedì 20 agosto 2020) I nuovi contagiati di Covid-19 hanno un’età media di 30 anni. È uno dei dati più significativi che arriva dal monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute per la settimana dal 10 al 16 agosto, e che rileva un calo dell’età media dei nuovi positivi dai 35 ai 30 anni. «In Italia, come in Europa e globalmente», si legge nel rapporto, «si è verificata una transizione epidemiologica dell’epidemia Sars-Cov-2 con un forte abbassamento dell’età mediana della popolazione che contrae l’infezione». Il riferimento alle possibili cause viene associato, dal monitoraggio, alla riapertura delle attività commerciali, ... Leggi su open.online

