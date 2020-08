Coronavirus, le ultime news dal Mondo: 43mila nuovi casi in USA, nuovo record giornaliero in Germania e Colombia (Di giovedì 20 agosto 2020) Sfiorano ormai quota 22,5 milioni (22.411.300) i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: è quanto riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 787.672, mentre le guarigioni sono 14.333.914. Gli Stati Uniti hanno raggiunto quota 5.524.398 di casi confermati, per un totale di 172.965 morti, secondo le stime della Johns Hopkins University. I nuovi contagi contabilizzati nelle ultime 24 ore sono 43.911 e il numero dei decessi registrati in un giorno è pari a 1.286. Lo Stato di New York rimane il più colpito in termini di vittime, pari a 32.865. Nella sola città di New York, i decessi complessivi sono 23.642. La Colombia ha superato il mezzo milione di contagi: registrati oltre 13mila nelle ultime 24 ore ... Leggi su meteoweb.eu

