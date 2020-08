Coronavirus Lazio: ancora casi all’aeroporto di Fiumicino, tutti di rientro da Ibiza (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono stati individuati 2 nuovi casi positivi all’aeroporto di Fiumicino. Come rende noto l’Unità di Crisi della Regione, si tratta di un uomo di Civitanova Marche e di una donna di Milano, entrambi di rientro da Ibiza. Sono in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale. Coronavirus Lazio: ancora casi all’aeroporto di Fiumicino, tutti di rientro da Ibiza su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,9% Regioni con… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'infermiere in prima linea: 'Noi in tuta da palombaro a 30 gradi, voi a ballare che tanto non c'è cov… - Tg3web : Crescono ancora i contagi da coronavirus in Italia, con numeri che ci riportano ai livelli di maggio. I maggiori in… - CorriereCitta : Coronavirus Lazio: ancora casi all’aeroporto di Fiumicino, tutti di rientro da Ibiza - aleappo53 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: individuati 2 nuovi casi positivi all'aeroporto di Fiumicino: si tratta di un… -